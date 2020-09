Covid-19: morre o advogado Igor Leonardo Peres Ruas, secretário da OAB

CB Correio Braziliense

O advogado morreu nesta quinta-feira, por complicações decorrentes da covid-19 - (crédito: redes sociais)

Secretário-adjunto da Comissão de Direito Civil da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), da Subseção de Taguatinga, Igor Leonardo Peres Ruas, morreu nesta quinta-feira (24/9), em decorrência de complicações da covid-19. O comunicado da morte foi dado pela diretoria da OAB/DF.

Em nota, as diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF), da Subseção de Taguatinga e da Caixa de Assistência dos Advogados do DF (CAADF) se solidarizaram com a família e amigos do advogado.

Igor era secretário-adjunto da Comissão de Direito Civil da Subseção de Taguatinga. "Um advogado que sempre buscou defender os direitos humanos em ações penais. Mineiro, mas que adotou Brasília como sua cidade, deixa duas filhas (de 3 e 10 anos)", ressaltou a nota.



Nas redes sociais, mensagem de carinho. "Hoje, a melhor herança do Centro de Ensino Médio 6 de Taguatinga se foi... Meu amigo e irmão, Igor Leonardo Peres Ruas, não resistiu e faleceu. Uma quinta-feira muito triste para os corações que o amavam", escreveu um amigo. "Sou grato a Deus por me conceder o privilégio de conhecer o Igor desde o ensino fundamental e, até então, sermos grandes amigos. Como ele sempre dizia: 'somos irmãos de mães diferentes'! Você deixará muita saudade!", pontuou.