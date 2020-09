CB Correio Braziliense

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF abre inscrições para 11 novos cursos de educação executiva, voltados para as áreas de tecnologia da informação e gestão. Os cursos de extensão possuem carga horária que variam de 16 a 100 horas e terão início em setembro e outubro, com aulas em plataforma digital. As inscrições devem ser feitas pelo site www.df.se nac.br/faculdade e os estudantes receberão certificado ao final do curso. Alunos e ex-alunos têm desconto de 70% nos cursos da área de TI, e o público em geral terá desconto de 60% para os cursos da mesma área. Mais informações pelo email relacoesins titucionais@df.senac.br ou pelo WhatsApp 9 9823-7675.

Para gestantes

O Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz, abre inscrições para o curso de gestante. Pensando no bem-estar e na segurança das gestantes, neste período de pandemia as aulas serão realizadas virtualmente, sábado e domingo, das 8h às 12h. O curso é gratuito e indicado para gestantes a partir da 30° semana de gravidez. As inscrições devem ser feitas no site do hospital (www.rededorsaoluiz.com.br/hospi tal/santa-luzia), na aba Serviços/Curso de Gestante. Após o cadastro, será encaminhado um e-mail com link e senha para acesso à sala virtual. As vagas são limitadas.

Cursos gratuitos

O Senac-DF está com inscrições abertas, até 6 de outubro, para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/con sulta-de-vagas) até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Formação

Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e língua brasileira de sinais (Libras). Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até o dia 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital em www.ifb.edu.br.



Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.



Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.



Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.



Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

OUTROS

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.



Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.



Educação digital

A professora e fundadora do Centro Universitário IESB, Eda Machado, ao lado do ex-ministro da Educação e atual diretor do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV, José Henrique Paim, realizam o lançamento da pós-graduação em tecnologias emergentes para a sociedade digital. O evento será on-line, em 8 de outubro, às 19h, com o tema Um Olhar para a Educação Digital.