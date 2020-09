Tambor explode em serralharia e trabalhador fica gravemente ferido no DF

TU Thais Umbelino

Uma explosão de um tambor em uma serralheria no Setor de Oficinas (SOF) Comercial 2, em Planaltina, deixou um homem gravemente ferido na cabeça, na tarde desta quinta-feira (24/9). O acidente aconteceu enquanto o trabalhador soldava uma janela. Ele usou o tambor como apoio e o objeto explodiu.

O homem foi transportado, em estado grave, para o Hospital Regional de Planaltina (HRP). O Corpo de Bombeiro atendeu a ocorrência às 17h38, com três viaturas e 12 militares. Segundo a corporação, a vítima tem aproximadamente 38 anos e teve um corte profundo na cabeça, na altura do pescoço.

O Corpo de Bombeiros constatou que o rótulo anexado ao tambor mostrava que o recipiente foi originalmente fabricado para armazenar produto com álcool na composição. O local ficou aos cuidados da Polícia Civil e a perícia determinará as causas do acidente.