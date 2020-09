R$ 50 milhões te esperam

TG Thalyta Guerra*

O sonho de ficar milionário permanece. Acumulada há seis sorteios, o prêmio da Mega-Sena (concurso 2303) previsto para amanhã será de R$ 50 milhões. O Distrito Federal é pé quente em Megas acumuladas: 21 apostadores da capital já cravaram as seis dezenas da loteria mais popular do país.

As duas últimas saíram nos meses de junho e agosto deste ano. Há 24 anos, a cobradora Kelly Alves, 44 anos, arrisca-se no sonho de acertar os seis números da Mega. Até hoje, ela só conseguiu acertar a quadra. “A Mega-Sena é mais difícil acertar, mas a Quina e a Lotofácil ganhei várias vezes um dinheirinho. A Quina é o meu jogo favorito, mas, se levasse a bolada da Mega, investiria em imóveis e ajudaria as pessoas que gosto”, explica.

No último concurso, três brasilienses passaram perto de levar a bolada (acertaram cinco números). Para aumentar as chances do tão sonhado milhão, a cobradora tenta não repetir as mesmas dezenas. “Eu me programo para fazer o meu próprio bolão, faço vários jogos para mim mesma. Com a minha matemática. Tem semanas que chego a gastar mais de R$ 60 com jogos”, afirma. “Na Mega, certa vez, apostei R$ 300 em jogos e ganhei R$ 443”, lembra.

O morador do Paranoá, Gabriel Ferreira, 39, é insistente na hora de marcar os números no volante. Até hoje, ele nunca acertou mais do que dois números na Mega. No entanto, nunca premedita as apostas, os números são os que pensa no momento da aposta. “Acumulada ou não, sempre estou jogando, em média, faço oito jogos por mês. Geralmente prefiro arriscar na Mega, por ser um jogo mais popular e o valor do prêmio é sempre maior”, conta. “Se for ganhador, vou investir em casas e ajudar meus amigos, que são trabalhadores assim como eu”, afirma.

Técnico em manutenção, Rogério Neres, 42, sempre aposta na Lotofácil ou na Mega-Sena, alternando entre essas duas modalidades. “Cheguei a acertar 13 pontos na Lotofácil e recebi um valor significativo. Por semana gasto de R$ 10 a R$ 12 em jogos”. A sorte do morador de Taguatinga ainda não bateu à porta. “Se eu ganhar um prêmio desses, compraria uma casa confortável para a minha família, mãe e irmãos”, diz.

Como jogar

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, o apostador deve marcar de 6 a 15 números dos 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (a Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos seguidos (a Teimosinha). O acertador dos seis números sorteados leva milhões, mas ainda é possível ganhar prêmios ao acertar cinco ou quatro números. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. Para apostar pela internet é preciso ter mais de 18 anos e cadastrar o cartão de crédito. A aposta mínima no portal da Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) é de R$ 30, mas quem procura as lotéricas pode gastar apenas R$ 4,5 e torcer para a vida virar.

Probabilidade

Para quem faz a aposta mínima, de seis números, a chance de acertar é de 1 em 50.063.860. As chances são maiores dependendo da quantidade de dezenas apostadas. Em um jogo com 15 números, que é o limite, a probabilidade de levar o prêmio é de 1 em 10.003. No entanto, o jogador teria que desembolsar um valor mais alto: R$ 22.522,50. O sorteio para saber quem leva a bolada será neste sábado, a partir das 20h.

Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

Colaborou Cibele Moreira

Fique de olho

Acumulado para o próximo concurso final cinco (2305)

R$ 9.979.526,83

Acumulado para Sorteio Especial Mega da Virada

R$ 64.155.206,28