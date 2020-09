Emprego: Com oferta de 704 vagas, DF tem novo recorde de oportunidades

CB Correio Braziliense

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (25/9), as Agências do trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 704 oportunidades, com salários que chegam a R$ 4 mil, dando espaço para pessoas de qualquer nível de escolaridade.

A profissão com maior número de vagas é a de açougueiro. São 63, com salários que variam entre R$ 1.140 e R$ 1,7 mil, mais benefícios. Para concorrer, é preciso ter experiência e nível fundamental de escolaridade.

Os salários mais altos são oferecidos a sete profissionais: chefe de serviço financeiro (2), com remuneração de R$ 4.000; contador (10), que paga R$ 3.500; técnico em eletromecânica (15), com R$ 2.539,21; engenheiro civil (1) e técnico eletrônico de manutenção industrial (35), que pode receber R$ 2.500; operador de equipamento de escavadeira (2), com salário de R$ 2.100; e marceneiro (4), que paga R$ 2.000.

Pessoas com algum tipo de deficiência também são procuradas pelas empresas. São 13 vagas para auxiliar administrativo. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo e experiência profissional. Os salários oferecidos são de R$ 1.060 e de R$ 1.500, mais benefícios, dependendo do contratante.

Ainda destacam-se 12 vagas para mecânicos, seis para esteticista corporal, quatro para montador, duas para costureira e uma para cortador de roupas. Para essas áreas, precisa ter experiência e ensino fundamental. Os salários vão de R$ 1.045 a R$ 1.600

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.



Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.