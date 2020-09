Motociclista morre após colisão com carro na Asa Norte

CB Correio Braziliense

Motociclista ficou em estado grave no momento do acidente e trânsito na região foi interrompido - (crédito: CBMDF)

Na madrugada desta sexta-feira (25/9), um motociclista acabou morto após um acidente na Asa Norte. A batida aconteceu no cruzamento da via N2 com a W3 Norte, ao lado do Brasília Shopping.

O motociclista Alex Moreira de Ferreira, 24 anos, chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e transportado para o Hospital de Base (IHBDF) com traumatismo craniano, fratura de fêmur, mandíbula e fratura de quadril.

A vítima estava em estado grave inconsciente e instável. Ao dar entrada no hospital, apresentou parada cardiorrespiratória durante o atendimento. Após 30 minutos de tentativas para reanimá-lo, teve o óbito confirmado.

O outro veículo envolvido era uma Range Rover preta, conduzida pelo motorista Caio Corbacho, 24 anos, que não se feriu. Ele seguia pela via N2 e a motocicleta trafegava pela via W3 no momento da batida. Durante o atendimento, o cruzamento ficou interditado e permaneceu aos cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran).



De acordo com informações da Polícia Civil, o teste de alcoolemia no motorista apresentou resultado negativo para embriaguez.