Alto Custo: Saiba como agendar o recebimento de medicamentos em casa

Os pacientes que quiserem receber os medicamentos em casa devem agendar por telefone - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 3/10/17)

Para evitar filas e aglomerações nas entregas de medicamentos nas farmácias de alto custo do Sistema Único de Saúde (SUS) no Distrito Federal, foi criado o Programa Entregas de Medicamentos em Casa. O projeto começou em abril, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e o Banco de Brasília (BRB), para distribuir medicamentos de alto custo diretamente na casa dos pacientes, tendo chegado a 22.104 entregas somente em agosto.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, em abril foram entregues 5.446 medicamentos. Ao longo dos meses, os números foram crescendo, sendo 6.385 em maio, 10.060 em junho e 16.854 em julho, até chegar aos 22.104 de agosto, um aumento de quase 17 mil entregas desde o primeiro mês. Além disso o número de pacientes beneficiados com as entregas também subiu de 3.708, em abril, para 14.991 em agosto.

Segundo a gerente do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Walleska Borges, desde o início do programa, em abril, foram ajustados vários pontos frágeis nas entregas, o que possibilitou mais agilidade no serviço. “Melhorias no processo de trabalho e adequações necessárias implantadas, já que é um serviço novo, contribuem para a eficácia das entregas”, avalia.

Após a troca da transportadora que realizava as entregas, o BRB também investiu em recursos materiais. Instalou, em todas as unidades de Farmácia de Alto Custo, câmaras científicas próprias para medicamentos, caixas térmicas para transporte com termômetro acoplado (termo-higrômetro), freezer para conservar gelox e computadores para organizar rastreio e romaneio das entregas.

Serviço

Os pacientes que desejarem receber seus medicamentos em casa devem atualizar o cadastro na farmácia e telefonar para o número (61) 3029-8080, das 8h às 18h, para agendar o recebimento dos remédios em sua residência. No entanto, só pode receber o medicamento o próprio paciente ou um representante legal, que também deve estar cadastrado na farmácia.

Atendimento presencial

Mesmo com as entregas realizadas pelo Programa Entregas de Medicamentos em Casa, o atendimento nas três unidades (Gama, Ceilândia e Plano Piloto) continua de segunda à sexta, das 7h às 19h, e sábado das 7h às 12h. Hoje são 33 mil usuários cadastrados nas farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf).

*Com informações da Agência Brasília