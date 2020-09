VÍDEO: Cachorro ataca galinhas em Brazlândia e vira caso de polícia

AR Alan Rios

(crédito: Reprodução)

A fuga de um cachorro atrás de galinhas em uma chácara de Brazlândia virou caso de polícia no Distrito Federal. Segundo o dono das aves, o cão da vizinha invadia o lote com frequência para atacá-las. O homem filmou a ação do cachorro e registrou boletim de ocorrência.

Nas imagens, é possível ver que o cachorro entra no terreno vizinho, observa as galinhas e parte para o ataque. O caso foi registrado na 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), após o dono da chácara perder mais de quatro aves.

A tutora do cachorro é uma idosa de 69 anos, que cuida de outros dois cães e foi chamada para prestar depoimento. O crime foi registrado como dano e omissão de cautela na guarda ou condução de animais, e a mulher assinou um termo de compromisso de comparecimento à Justiça.

O delito é considerado uma infração de menor potencial ofensivo, mas a pena pode chegar a oito meses de detenção.