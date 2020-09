Polícia resgata 28 animais em condições de maus-tratos

CB Correio Braziliense

Animais foram levados para avaliação veterinária - (crédito: Divulgação/PCDF )

Na manhã desta sexta-feira (25/9), a 30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião resgatou 13 cadelas, oito gatos, três pássaros, um galo e três galinhas que estavam em condições de maus-tratos. A operação foi desencadeada por várias denúncias indicando que uma mulher mantinha os animais em casa em péssimas condições de higiene e privados da devida alimentação.

A ação contou com o apoio do grupo de resgate de animais da Adoção São Francisco e Peritos do Instituto de Criminalística que constataram as condições de maus-tratos. Os agentes certificaram que o ambiente é inadequado para qualquer tipo de ser vivo, pois estava repleto de fezes, urina e comida podre.

Inicialmente, os animais foram encaminhados aos cuidados veterinários para avaliação e posteriormente ficarão em lares temporários até manifestação judicial. Segundo a polícia, a proprietária dos animais aparentava não gozar de plenas faculdades mentais, motivo pelo qual foi acionada a família para o devido encaminhamento médico.

Quem tiver interesse em adotar algum dos animais resgatados, basta entrar em contato com a ONG São Francisco pelo perfil @adocaosaofrancisco, no Instagram, ou pelo e-mail: adocaosaofrancisco@gmail.com.