Chico Vigilante é internado após apresentar baixa de sódio

Petista está acompanhado da família em hospital na Asa Sul - (crédito: Carlos Moura/CB/D.A Press - 23/4/14)

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) foi internado em um hospital particular da Asa Sul, nesta sexta-feira, após apresentar alterações nos níveis de sódio no organismo. De acordo com a assessoria de imprensa do petista, “ele está consciente e fora de perigo”.

Vigilante foi levado até a unidade, durante a madrugada, com dores nas costas. Depois de ser avaliá-lo, a equipe médica descobriu a causa do desconforto e encaminhou o parlamentar para a UTI para equilíbrio das taxas.

A previsão é que o distrital tenha alta em dois dias. Ele está acompanhado da família no hospital.