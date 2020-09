O Complexo Cultural de Planaltina vai ganhar arte de grafite

CB Correio Braziliense

Arte dos grafiteiros, já presente em paradas de ônibus da cidade, vai se expandir para o complexo cultural - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O projeto Planaltina Arte Urbana selecionou 15 grafiteiros para trabalhar em intervenção artística no espaço cultural administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec). Com o tema “Planaltina: Patrimônio, Cultura e Identidade de uma Cidade Centenária”, a ação consiste em desenvolver um painel de grafite na parede externa do Complexo Cultural de Planaltina, localizada na entrada principal, em frente à Avenida Uberdan Cardoso.

O secretário de Cultura e Economia Criativa Bartolomeu Rodrigues, vê no projeto uma abertura para dar mais visibilidade à arte urbana. “Planaltina é um dos territórios culturais mais criativos do Distrito Federal”, avalia. “A ação no Complexo Cultural de Planaltina contribuirá para o fomento à cultura, além de valorizar o trabalho dos grafiteiros e da cultura hip hop presente na cidade”.

Arte pelas paredes

Durante a intervenção, marcada para o período de 1º a 4 de outubro, cada grafiteiro selecionado fará seu trabalho artístico em área de até 18,4 m² (8m de altura X 2,3m de largura). No total, será investido R$ 22,5 mil para o segmento cultural da arte urbana.

A ação é fruto da celebração dos 161 anos da Região Administrativa (RA) mais antiga do DF, completados em 19 de agosto. O evento também contribui para fortalecer a política de valorização do grafite no Distrito Federal e Entorno, desenvolvida pela Secec.

“Esse instrumento fomenta a possibilidade concreta de termos um mapa da arte urbana no DF, como se nos tornássemos uma galeria a céu aberto”, explica a subsecretária de Cultura e Economia Criativa, Érica Lewis. “Isso é fantástico, porque o grafite expõe nos muros a alma de suas cidades, valoriza a identidade e democratiza ainda mais o acesso aos bens culturais e à produção artística.”

Protocolos de segurança

De acordo com as regras previstas no edital, foram analisados pelo corpo técnico da Secec critérios como experiências comprovadas mediante portfólio, currículo e desenvolvimento de intervenções artísticas em muros, paredes, painéis, tapumes, entre outros.

Por causa do período de pandemia, os artistas selecionados cumprirão as normas recomendadas pelas autoridades de saúde. Além de receber os devidos suportes de higiene, equipamentos de proteção individual (EPIs) e de segurança, os grafiteiros atuarão em modo de revezamento, a fim de garantir o distanciamento social.