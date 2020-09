Criança de 12 anos é morta estrangulada com fio e tem corpo jogado em fossa

DD Darcianne Diogo



Uma criança de 12 anos foi assassinada estrangulada por um fio de elétrico de telefone. O corpo do menino foi colocado dentro de um saco plástico e, depois, jogado em uma fossa, com aproximadamente três metros de profundidade, coberta com areia. O crime teria ocorrido em março, na Rua SL 50, Quadra 55, próximo ao lote 8, no Setor de Chácaras Santa Luzia, na Via Estrutural. Nesta quinta-feira (24/9), investigadores da 8ª Delegacia de Polícia (SIA) prenderam o acusado, de 21 anos.

O cadáver foi localizado dias depois, em estado avançado de decomposição. À época, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para auxiliar na remoção da fossa. "A identidade da criança somente pôde ser confirmada em razão e um elaborado trabalho pericial do Departamento de Polícia Técnica, por meio do trabalho do Instituto de Medicina Legal (IML), com a produção do laudo cadavérico e do laudo antropológico, a partir da arcada dentária da criança", detalhou o delegado-chefe da 8ª DP, Rodrigo Bonach.

Policiais chegaram ao paradeiro do criminoso após intensas investigações. O homem foi preso na tarde desta quinta-feira, no Recanto das Emas, cidade para onde havia fugido e se escondido em uma chácara de amigo. "Trata-se de homicídio doloso triplamente qualificado, em razão de ter sido praticado por motivo fútil, asfixia e mediante recurso que impossibilitou defesa do ofendido, além da ocultação de cadáver", disse o delegado.

Se condenado, o preso poderá receber penas que, somadas, poderão alcançar até 33 anos de reclusão. Não Ele foi recolhido à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) e ficará à disposição do Poder Judiciário.