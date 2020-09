Novacap abre licitação para reforma da Rodoviária do Plano Piloto

CB Correio Braziliense

No último ano, o GDF investiu cerca de R$ 900 mil no local - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta sexta-feira (25/9), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) lançou uma licitação para a contratação de empresa para execução do serviço de impermeabilização da laje de cobertura do pavimento superior da Rodoviária do Plano Piloto. O procedimento visa proteger as estruturas contra líquidos e vapores. O valor estimado da intervenção é de R$ 1.311.294,78 e o prazo de execução total da obra é de 120 dias após o contrato ser fechado.



Em agosto, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) instalou um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel para reforçar a segurança do local. A estrutura, a parte traseira de uma carreta adaptada, conta com dez telas que recebem imagens, em tempo real, das 45 câmeras de videomonitoramento instaladas nas plataformas superior e inferior da Rodoviária, Conic e Conjunto Nacional.



Os interessados em participar da obra podem acessar o edital e seus anexos gratuitamente. Para mais informações, ligar para 3403-2321 ou 3403-2322, em dias úteis, de 8 às 12h e de 13h às 17h. O recebimento das propostas vai até as 9h de 19 de outubro. O envio é feito também de forma eletrônica pelo site.



*Com informações da Novacap