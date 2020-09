MA Maíra Alves

(crédito: Divulgação/Unicef)

Uma nova síndrome que ocorre em crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, possivelmente associada à covid-19, tem chamado a atenção dos profissionais de saúde. A chamada Síndrome Inflamatória Mulssistêmica Pediátrica (SIM-P), com sintomas semelhantes aos observados na síndrome de Kawasaki, mas sem uma definição clínica completa, já acometeu 26 pessoas, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.



Na capital, os primeiros casos começaram a ser notificados em julho. Até o momento, foram confirmados 26 casos na região, a maioria em crianças de 10 a 14 anos, com 10 casos, seguido da faixa etária dos 5 aos 9 anos, com oito confirmações. Foram contabilizados, ainda, sete notificações entre crianças de 0 a 4 anos e apenas uma entre jovens de 15 a 19 anos.



Sintomas



Após ser diagnosticada com o novo coronavírus ou ter tido contato com uma pessoa infectada, a criança ou adolescente manifesta uma resposta inflamatória sistêmica significativa, que pode vir a ser a SIM-P. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, estes são alguns dos sintomas:



Febre alta persistente;

Manchas pelo corpo;

Pressão baixa;

Conjuntivite;

Sinais de inflamação no nariz, mãos ou pés;

Sintomas gastrointestinais agudos, como diarreia, vômito ou dor abdominal;

Comprometimento de múltiplos órgãos;

Alteração dos marcadores inflamatórios em exames clínicos.



O que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria

A SBP diz que, até o momento, as evidências que relacionam o novo coronavírus à síndrome são inconclusivas, se tratando da faixa etária pediátrica.



Contudo, em pesquisas realizadas em outros países, como no Reino Unido, 90% das crianças diagnosticadas com a doença apresentam a covid-19 ativa, ou, ao menos, os anticorpos contra o vírus. “Sugerindo que esta síndrome inflamatória pode ser uma complicação tardia caracterizada por resposta imunológica desproporcional à infecção. Reforçando o conceito de que se trata de uma síndrome pós-infecciosa”, aponta, em nota, a sociedade.



“Crianças e adolescentes infectados, apesar de apresentarem preferencialmente formas assintomáticas, leves ou moderadas da doença, podem desenvolver manifestações clínicas exuberantes e graves”, ressalta.



Notificação obrigatória



Quando os primeiros casos da nova síndrome começaram a ser registrados no Brasil, foi emitida uma nota técnica, pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do DF, para os hospitais públicos e particulares informando sobre a obrigatoriedade da notificação ao governo dos casos considerados suspeitos.



“Como uma das principais características da doença é a febre alta e persistente por três dias ou mais associada a outros sintomas, é comum que esses pacientes necessitem de internação”, explica a médica e responsável pela área técnica das Doenças Exantemáticas da Secretaria de Saúde, Marília Higino.



Após a comunicação, a criança ou o adolescente passa a ser acompanhado por uma equipe da vigilância epidemiológica.