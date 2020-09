Covid-19: DF chega a 187.895 casos da doença e registra 3.175 mortes

TU Thais Umbelino

(crédito: Breno EsakiCBD.A Press)

A capital federal registrou nesta sexta-feira (25/9) 950 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em relação ao dia anterior e totalizou 187.895 registros da doença. Destes, 177.073 (94,2%) são de pessoas recuperadas e 7.647, com a doença ativa.

O número de mortes também cresceu e chegou a 3.175 vítimas. Apenas hoje a diretoria de Vigilância Epidemiológica do Distrito Federal notificou 11 óbitos, entre 11 de julho e 25 de novembro.

A maioria das vítimas eram do sexo feminino e representava a faixa etária de 70 anos ou mais. Todas residiam no Distrito Federal e apenas uma pessoa não tinha comorbidades. Segundo oboletim, a letalidade do Distrito Federal é de 1,8% enquanto a taxa de mortalidade é de 95,5 por 100 mil habitantes.

A região com o maior número de mortes registradas é Ceilândia, com 581 vítimas. A Região Administrativa também apresenta o maior número de infectados no DF, com 22.939 resgistros.