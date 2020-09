Pedalinho do Parque da Cidade voltará a funcionar em outubro

CB Correio Braziliense

Após décadas sem funcionar, os brasilienses poderão voltar a frequentar o pedalinho do Parque da Cidade. A reativação ocorrerá em 30 de setembro durante a estreia do Festival Flutua, no Estacionamento 10, de 1º a 31 de outubro. A revitalização da atração é obra da parceria público-privada entre a administração do Parque da Cidade e o festival.



O Novo Pedalinho terá caiaques, nova iluminação, um pier feito totalmente de madeira plástica ecológica e o piso também foi adaptado com rampas de acesso para cadeirantes. Além disso, o evento contará com música, cinema e teatro a bordo de boias gigantes de bichos ancorados no laguinho do parque.

Permanência

Apesar de o pedalinho fazer parte do projeto do Festival Flutua, toda a estrutura revitalizada da atração será permanente. Atualmente, a Administração do Parque da Cidade estuda a possibilidade de manter a disponibilização dos pedalinhos ao público.

Uma das formas vislumbradas é a realização de um novo festival, também em parceria público-privada, totalmente voltada à atração. De acordo com os responsáveis pelo parque, a reativação deve passar por trâmites burocráticos para a administração do local assumir a reabertura depois do fim dos eventos.

Pedalinho do Parque da Cidade



Data: a partir de 1º de outubro

Horário: manhã e tarde, fora dos horários do Festival Flutua Brasília

A partir de novembro, em tempo integral

Pedalinho: R$ 50 (para 2 pessoas)

Caiaque Duplo: R$ 40 (para duas pessoas)

Caiaque simples: R$ 20

*Desconto de 50% para quem já tiver ingressos do evento

Festival Flutua Brasília



Data: 1º a 31 de outubro

Horários: de segunda à quinta, das 18h a meia e nos fins de semana, das 15h às 2h

Local: Parque da Cidade (altura do estacionamento 10)

Ingressos: R$ 70 para duas pessoas, e R$ 140 para quatro pessoas (de segunda a quinta); R$ 80 para duas pessoas, e R$ 160 para quatro pessoas (sexta, sábado e domingo)

Informações: @festivalflutua (instagram)