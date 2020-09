Brasiliense dá à luz durante viagem de ônibus de São Paulo a Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Buser)

Uma brasiliense deu à luz uma menina durante viagem de ônibus, na madrugada desta sexta-feira (25/9), em Uberaba (MG). O transporte seguia de São Paulo para Brasília, em trajeto intermediado pelo aplicativo de viagens de ônibus Buser.

Iasmin Dantas do Nascimento, 20 anos, que é de Planaltina, embarcou no ônibus acompanhada da mãe e da filha mais velha e, no momento em que o transporte passava pela altura de Uberaba (MG), a bolsa rompeu. “Eu estava sentindo contrações, mas pensei que eram as de treinamento. Quando vieram três em 10 minutos eu percebi que era sinal de parto e no mesmo momento a bolsa estourou. Vinte minutos depois estava com a bebê em minhas mãos”, contou.

Ao saber do rompimento da bolsa, o motorista José Nazário dos Santos Filho se dirigiu para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Uberaba. Uma ambulância chegou a ser acionada por agentes da corporação, mas não chegou a tempo e a criança nasceu no ônibus com ajuda dos passageiros e dos motoristas. “Em 28 anos de profissão, nunca imaginei vivenciar algo assim. Todos os passageiros se mobilizaram para ajudar e depois o clima foi de alegria geral”, relatou José.

Após o parto, mãe e filha foram levadas para o Hospital Universitário Mário Palmério, em Uberaba. O ônibus com os outros 14 passageiros seguiu viagem e chegou a Brasília por volta das 12h30.

Surpresa

Segundo a mãe, a chegada de Sol estava prevista para 18 de outubro. “Neste fim de semana, já completava 37 semanas, então não foi prematuro. Estava planejando ter a neném em Brasília, mas ela não esperou”, conta a mãe com alegria.

O CEO da Buser, Marcelo Abritta, disse que esse foi um dos momentos mais felizes que a empresa já passou. “Além de um enxoval personalizado, a Sol e a mãe vão receber da Buser viagens vitalícias”, garantiu Marcelo.