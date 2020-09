Ceilândia terá cemitério; veja quais são as etapas da criação

TS Tainá Seixas

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) iniciou os trâmites para a construção de um cemitério em Ceilândia. No Diário Oficial do Distrito Federal desta sexta-feira (25/9), a companhia fez um requerimento de licença prévia ao Instituto Brasília Ambiental (Ibram) para parcelamento de solo na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) Descoberto.

O objetivo do órgão é dividir o terreno em quatro lotes, sendo um deles para a implantação de um cemitério. Em seguida, o Ibram deve autorizar o parcelamento por meio de um Termo de Referência e, com isso, a Terracap poderá contratar estudos de viabilidade ambiental para o empreendimento.

As etapas seguintes incluem a elaboração de projeto executivo de urbanismo para a criação da unidade imobiliária; elaboração de projeto de infraestrutura; licença de instalação; aprovação do projeto no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan); registro cartorial e definição do plano de negócios.

De acordo com o Governo do Distrito Federal, a demanda é prioritária devido à necessidade de novos cemitérios na capital. O Ibram informa, também, que tem feito trabalho de regularização ambiental de todos os cemitérios do Distrito Federal e que novos projetos de cemitérios serão analisados.



Confira abaixo os cemitérios do Distrito Federal:

1. Brasília - Campo da Esperança - SHLS, Final da Asa Sul

2. Planaltina - Setor Residencial Leste

3. Sobradinho - AR-7, Setor Oeste, Sobradinho II

4. Gama - Núcleo Rural Ponte Alta

5. Brazlândia - Setor Norte, Conjunto C

6. Taguatinga - Setor Habitacional Norte, QNH, Área Especial 18