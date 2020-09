Jovem de 26 anos é encontrado morto a facadas no Riacho Fundo

DD Darcianne Diogo

(crédito: Rayssa Brito/Esp. CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o assassinato de um jovem de 26 anos, encontrado morto próximo a um mercado, na QS 16 do Riacho Fundo. O corpo de Felipe da Silva Cardoso foi localizado na madrugada desta sexta-feira (25/9) pela Polícia Militar, com diversas perfurações no tórax por arma branca e ferimentos na cabeça.

O Correio apurou que, momentos antes do crime, o rapaz, que trabalha como entregador, chegou em casa na madrugada desta sexta-feira, mas saiu em seguida. Uma testemunha, que é amigo de Felipe, relatou que ele e o jovem foram consumir cocaína e, depois disso, decidiram ir até uma distribuidora de bebidas da região.

Enquanto o amigo estava no estabelecimento, a vítima teria ido até um local próximo, onde estava um grupo de pessoas ingerindo bebida alcoólica e drogas. Pouco tempo depois, o rapaz avistou Felipe correndo e sendo perseguido por três homens e o perdeu de vista. Depois disso, o colega constatou que a vítima estava morta.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros ao rapaz, mas Felipe não apresentava mais os sinais vitais. A 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) apura o caso.