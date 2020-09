Trio é preso acusado de armar emboscada para matar rival no Sol Nascente

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta sexta-feira (25/9), a operação Prato Frio, que resultou na prisão de três homens, de 21, 32 e 32 anos, acusados de armarem uma emboscada para matar Vagner Oliveira Araújo, conhecido como “baianinho”. O crime ocorreu na madrugada de 6 de junho, em frente ao Depósito de Gás Altamira, no Setor Habitacional Sol Nascente.

De acordo com as investigações, conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), dois meses antes de ser morto, Vagner estava em um bar da região com algumas pessoas, entre elas os dois assassinos, conhecidos como “neguinho” e “galeguinho”. Na ocasião, o celular da vítima sumiu e ele culpou “galeguinho” por ter furtado o aparelho.

No dia seguinte, o rapaz foi tirar satisfação com o criminoso e desferiu uma cabeçada no nariz dele. Após a agressão, “galeguinho” teria dito que “isso não ficaria assim”. Em uma outra situação, a vítima também teria agredido um dos presos na operação, chamado de “javali”, também com uma cabeçada no rosto, durante uma partida de sinuca em um bar de Sol Nascente. A agressão, segundo a apuração policial, teria sido motivada por desavenças quanto ao pagamento das apostas do jogo.

Emboscada

Os três amigos se uniram, então, e decidiram armar uma emboscada para matar “baianinho”. Na noite do crime, o trio ficou do lado de fora de uma festa, aguardando o rapaz sair do local.

Quando o encontraram, “galeguinho” pegou uma pistola calibre 380 e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Como Vagner não morreu de imediato, o outro colega pegou a pistola e atirou mais vezes.

O grupo fugiu em seguida. Os três responderão por homicídio qualificado e “neguinho” será indiciado pelo crime de uso de documento falso. O nome da operação, Prato Feito, se refere ao ditado popular “A vingança é um prato que se come frio”, já que o homicídio é resultado de vingança em razão de uma briga anterior.