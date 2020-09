Bäckerei fecha no Cine Karim

LS Liana Sabo

Primeiro foram as obras da estação do metrô, depois a transferência da Academia Julio Adnet de ginástica para outro local e, por último, a pandemia devido ao novo coronavírus Os três fatores, vindos em cadeia, um após o outro, contribuíram para o fechamento da grife de pães e doces Bäckerei, na 110/111 Sul, galeria do antigo cine Karim.

Em comunicado, os proprietários informaram o encerramento das atividades naquela que foi a segunda loja, aberta em abril de 2018, depois de surgir a primeira no Brasília Shopping, em novembro de 2017. “É um momento muito triste para a família Bäckerei. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance para manter a loja em funcionamento, porém não foi o suficiente para evitar o fechamento”, diz a nota.

Desde o nascimento da marca, cujo nome significa padaria em alemão, quem comanda os fornos é o brasiliense Mac Marques, de 45 anos, formado em gastronomia, e que tem como sócias Ana Vitória Neddermeyer e Karine Dias. Há um ano, o trio abriu mais uma operação na Asa Norte, desta vez no Plaza Norte, EQN 110/111. Desolado com a decisão que teve de tomar, o chef Mac Marques promete “para depois de sentar a poeira, novidades para os próximos dias”.

Mais de 20 pães e 30 doces fazem parte do portfólio da Bäckerei, que só trabalha com fermentação natural, que é bastante lenta e chega a gastar até oito horas para atingir ao ponto ideal. Apesar do nome germânico, a grife abraça outras tendências europeias, como a clássica confeitaria francesa. Destaque para o pão de nozes com gorgonzola e o pain à la bierre, produzido com cerveja e purê de batata, além do pão de aveia e mel.

A expansão da rede deve-se à qualidade dos produtos e à fidelidade da clientela que se formou em cada endereço, como na Galeria Karim, onde Ana Paula Ernesto costumava levar o filho Arthur, cujo doce predileto é o rajah, bolinho com farinha de amêndoas, flocos de chocolate belga e ganache de uísque e um cappuccino para completar. Outro must é o lumberjack, pão de semente de abóbora, trigo, centeio, amêndoa e farinha de linhaça. Doces franceses levam a assinatura do chef pâtissier Dominique Ganster.