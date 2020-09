Curtas - 18

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

» exposição on-line

A luz da ikebana

Termina, amanhã, a 33ª Exposição anual da Ikebana Sogetsu, que, em 2020, acontece de forma on-line em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A Ikebana é uma arte milenar japonesa, que consiste na montagem de arranjos com flores naturais e demais materiais como galhos, pedras e areia. Neste ano, o tema é “Cerrado em Primavera” e o público pode conferir tudo pelo instagram @ikebanasogetsu_brasilia. O evento teve início na última terça-feira, com a exposição de 52 arranjos de 36 artistas diferentes. Organizado pela escola Ikebana Sogetsu, que ensina a técnica em Brasília, a edição apresenta, todas as noites, a partir das 20h, vídeos com demonstrações nas redes sociais, para que o público aprenda técnicas básicas de montagem. “O presencial é bom, porque você vê tudo de pertinho, mas sendo on-line, conseguimos divulgar mais, para quem é de fora. No futuro, acredito que faremos as duas coisas”, avalia Filomena Kotaka, diretora da Ikebana Sogetsu.



» RECANTO DAS EMAS

PRESO MEMBRO DO PCC

Conhecido como Neguinho, Edson de Souza Campos, um dos integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) — facção oriunda de São Paulo — foi preso, ontem, por policiais penais do Núcleo de Inteligência da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe). Ele estava sendo procurado pela Justiça do Estado de Goiás desde 2016. O suspeito foi preso no Recanto das Emas e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia. Neguinho havia sido detido em 2015, no âmbito da Operação Avalanche, que investigou a ação de criminosos dentro do sistema prisional, mas estava em liberdade. O Correio apurou que o suspeito é apontado pela Polícia Civil como líder das ações da cúpula no DF e, quando esteve preso, era responsável por coordenar os trabalhos locais de dentro do Complexo Penitenciário da Papuda. De acordo com a apuração policial, Neguinho integra um grupo que atua no tráfico de drogas, roubo e extorsão.

» TRÁFICO

DETIDO COM ECSTASY

Um homem foi preso, ontem, suspeito de encomendar 6 mil comprimidos de ecstasy. Ele havia pedido para outras pessoas buscarem a droga em uma empresa transportadora de encomendas e, em seguida, receberia o entorpecente em Samambaia. Policiais civis da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) receberam a informação, na quarta-feira, de que um homem receberia milhares de comprimidos de ecstasy. A partir das informações, foi montado um ponto de observação próximo ao estabelecimento. Por volta das 15h de ontem, os policiais observaram a chegada de um carro preto, que estacionou em frente à empresa. Ao se identificar no guichê de entrada, o homem retirou o pacote. Durante o trajeto até o veículo, os agentes da Cord o abordaram. Ele disse que a encomenda não era para ele e que apenas realizava a retirada para entregar a outra pessoa. Na embalagem, foram encontrados sete pacotes contendo, aproximadamente, 6 mil comprimidos de ecstasy. O homem disse que o dono das drogas estaria próximo a uma distribuidora de bebidas, em Samambaia, em um carro branco. Os policiais foram até o local e prenderam o rapaz.