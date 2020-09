R$ 50 milhões para chamar de seu

AC Ana Clara Avendaño*

Hoje, os brasilienses têm a chance de transformar R$ 4,50 em R$ 50 milhões. A Mega-Sena acumulou, e os apostadores podem fazer uma fezinha até as 19h, nas lotéricas credenciadas ou pela internet. Basta escolher de seis a 15 dezenas. O sorteio, realizado pela Caixa Econômica Federal, será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais do banco e da emissora, às 20h.

O servidor público Diogo Costa, 40 anos, não desperdiça a oportunidade de tentar a sorte. Ontem, ele aproveitou um temo livre e fez uma aposta. “Eu jogo há mais ou menos 10 anos, marco o volante na hora para ver se eu estou com sorte”, brinca o morador do Guará. Ele tem o costume de apostar, também, na Lotofácil e nessa modalidade, sempre marca os mesmos números. “Eu já ganhei uns prêmios menores na Lotofácil. Na Mega, eu acertei uma quadra que rendeu um pouco mais de R$100”, conta Diogo, que ao vislumbrar o prêmio pensa em viajar, ajudar as pessoas próximas e apoiar a causa dos animais.

Com o sonho de ajudar o Hospital do Amor, especializado no tratamento de câncer em Barretos (SP), Paulo Galego, 84, joga na Mega-Sena desde o primeiro sorteio, em 1996. “Ganhei umas três vezes a quina”, afirma o empresário. O morador do Lago Sul marca o bilhete tanto na surpresinha (máquina eletrônica) quanto à mão. “Quando eu escolho os números, sempre assinalo o 13 ,que é meu algarismo da sorte”, revela.

Assim como Paulo, o artista Franklin Santos, 40, aposta há mais de 20 anos. O brasiliense acertou a quadra da Mega-Sena uma vez, mas segundo ele, o sorteio não estava acumulado e o prêmio não rendeu muito. A sorte começou a sorrir para Franklin quando o artista mudou de estratégia. “Eu costumava pegar aquela mesma combinação de dezenas e perseverar, mas percebi que não estava dando em nada, então, resolvi, a cada jogo, marcar os números de maneira aleatória e, pela primeira vez, marquei a quadra”, relembra ele.

Probabilidade

A probabilidade de um vencedor levar sozinho o prêmio para casa com uma cartela simples é de uma em 50 milhões. Para aumentar as chances de ganhar a bolada, o apostador deve aumentar a quantidade de dezenas marcadas no volante. Ao optar por um número a mais, as possibilidades se ampliam, mas o preço sobe para R$ 31,50. O valor da aposta máxima, com 15 dezenas, é de R$ 22,5 mil. Neste caso, as chances de completar a sena é de uma em 10 mil.

Para aqueles que ficaram desanimados com a probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega-Sena, o sorteio da Quina é uma opção mais em conta e a chance de faturar o prêmio com uma aposta simples é de uma em 24 milhões. São seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h. Para concorrer, basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante ou jogar na surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

*Estagiária sob a supervisão de Guilherme Marinho





Passo a passo

crédito: Ana Clara Avendano/CB/D.A Press

Veja como jogar na Mega-Sena on-line:

1— Acesse www.loteriasonline.caixa.gov.br;

2 — Informe se você tem 18 anos ou mais. Apenas pessoas com idade a partir de 18 anos podem apostar;

3 — Clique no botão ;acessar; e faça seu cadastro;

4 — Escolha a modalidade e marque seus palpites;

5 — Insira a aposta no carrinho. É possível incluir quantas quiser, limitado ao valor máximo de R$ 500, por dia;

6 — Pague as apostas de uma só vez, utilizando cartão de crédito.