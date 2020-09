Descaso com a mÃ¡scara

T » Thalyta Guerra*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Apesar dos mais de 180 mil infectados pelo novo coronavírus no Distrito Federal, ainda existem pessoas que se arriscam ao sair de casa sem usar máscaras de proteção facial. Segundo o DF Legal, entre 23 de março e o último dia 20, cerca de 80.344 mil pessoas foram abordadas por não usar máscaras nas vias públicas do DF. Mas, o número de multas é pequeno, 145 pessoas foram atuadas por se recusarem a usar a proteção.

Diariamente, quatro equipes do DF Legal, acompanhadas pelas forças de segurança e demais órgãos de fiscalização, saem às ruas em três turnos, das 8h da manhã às 3h da madrugada, para fiscalizar se as medidas de prevenção estão sendo respeitadas. Vale lembrar que a multa para quem não quer usar a máscara é de R$ 2 mil para pessoas físicas e de R$ 4 mil para pessoas jurídicas que descumprem as regras.

Para o médico infectologista José Davi Urbaéz, não há dúvidas de que o uso da máscara é uma das formas mais eficazes de se proteger do coronavírus. “Quanto menor o número de pessoas que usam máscaras, maior será a circulação do vírus. Esta proteção é um instrumento importante de controle da pandemia, pois não temos um isolamento social fortalecido, depois da liberação das atividades”, explica. “A pessoa que escolhe não usar máscara está atentando contra o direito de vida de outras pessoas. A saúde é um direito coletivo”, completa.

A advogada Regina Oliveira, 53 anos, não dispensa a proteção, principalmente em aglomerações. “Sair de casa, só com máscara e álcool 70% na bolsa. É uma segurança para mim e para as pessoas ao meu redor”, reforça. A cientista social Yasmin Amany, 25, escolheu usar as máscaras que possuem um filtro entre as duas camadas de tecido. “Eu uso daquele algodão bem mais grosso e, quando saio, troco de máscara em, no máximo, duas horas após o uso”, explica. “Sei que a máscara não é uma vacina, mas é uma barreira de proteção que pode salvar vidas. Não tem como a gente viver este momento sem máscaras”, acrescenta.

* Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira