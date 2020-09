Cinco perguntas para

Qual a forma correta de usar a máscara?

De acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a máscara deve cobrir a boca e o nariz a fim de minimizar os espaços entre o rosto e a máscara. Deve ser bem ajustada ao rosto para garantir uma boa vedação e evitar escape de ar pelas laterais, o objetivo é filtrar o ar. Uma máscara sem o devido ajuste no rosto não protege.

Mesmo usando máscara, devo manter o distanciamento social?

O uso de máscara não substitui o distanciamento. Nós nunca sabemos se a máscara do outro está em boas condições de uso ou se alguém irá tossir ou espirrar de forma intensa e abrupta. O distanciamento físico é uma das principais medidas de prevenção contra transmissão de doenças respiratórias.

Como devo higienizar minha máscara?

A higienização deve ser a recomendada pelo Ministério da Saúde para termos a garantia da segurança. Lembramos que água e sabão, água sanitária e calor (passar com ferro quente) fazem parte dos requisitos mínimos de limpeza. Se a máscara que você escolheu não pode passar pelo processo adequado de limpeza não use, escolha uma que garanta sua proteção.

Qual o melhor modelo de máscara de proteção?

O melhor modelo é aquele que se ajusta bem ao rosto, vedando adequadamente e tapando boca e nariz de forma confortável. Devemos ter cuidado com alguns modelos, pois o objetivo é garantir a segurança.

Quais cuidados devem ser adotados ao se alimentar fora de casa?

É muito simples, quando for comer, coloque a máscara em um guardanapo de forma protegida sobre a mesa, quando terminar, higienize as mãos e recoloque a máscara pegando pela lateral. Caso contrário, você pode se contaminar com a parte externa da máscara ou mesmo contaminar sua máscara com possíveis partículas e micro-organismos de superfície.