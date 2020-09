Ibaneis vai à feira do Guará, come pastel e promete reforma

AR Alan Rios

(crédito: Alan Rios/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou a Feira do Guará na manhã deste sábado (26/9) e anunciou aos comerciantes uma reforma no local. A promessa é realizar na próxima semana uma reparação do telhado da feira, para impedir o problema das goteiras que preocupam os lojistas nos períodos chuvosos.

Ibaneis conversou com feirantes, comeu pastel, tomou água de coco e ouviu cobranças e apoios. "Sabemos que sempre têm os dois lados, sempre têm aqueles com posição política diferente. Mas temos aqui um dos melhores índices de satisfação do Distrito Federal. E agora vem a reforma da feira, principalmente na parte do telhado, que é uma reclamação dos feirantes, nesse final de ano com o período de chuvas. As obras já começam na próxima semana", informou.

Ao lado do vice-governador Paco Brito (Avante), da administradora do Guará, Luciane Quintana, e do deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos), Ibaneis também lembrou que o Guará é uma das cidades que mais executou o programa do tapa-buracos.

Recuperado da covid-19, o governador se avaliou como bem de saúde e argumentou que a aglomeração provocada na feira foi inevitável, mas controlada, com a população utilizando máscaras. "Estamos observando uma queda nos números e cuidando de todo paciente que precisa de atendimento".