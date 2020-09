Sustento, sobrevivência e saúde comprometidos

AB ADRIANA BERNARDES - JÉSSICA EUFRÁSIO



A coleta e destinação dos resíduos sólidos no Distrito Federal têm um longo caminho até atingir as metas do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGirs), lançado em 2018. O documento estabelece a reciclagem de 28% dos resíduos domiciliares urbanos até 2037. No entanto, das mais de 750 mil toneladas de lixo coletadas por ano, somente 35 mil toneladas (4,6%) são recicladas. Além dos prejuízos para o meio ambiente e do comprometimento do único aterro sanitário da capital, a vida e a renda de cerca de 2 mil catadores são afetadas de modo brutal.

Na segunda reportagem da série Lixo na pandemia, o Correio detalha a rotina dos trabalhadores que sustentam famílias com a reciclagem e como o novo coronavírus ameaça a sobrevivência deles. Representantes de cooperativas com quem a reportagem conversou contam que o lucro nos galpões de separação de recicláveis depende da quantidade e da qualidade do material. E, nesse sentido, ainda é preciso avançar muito.

Das 33 regiões administrativas do DF, 15 têm serviço de coleta seletiva integral (45,4%) e oito são contempladas, parcialmente (24,2%). Isso significa que, dos 3 milhões de habitantes, pouco mais da metade (52%) é atendida pelo serviço. Onde o Poder público não chega, mesmo que a família ou condomínio façam a separação, recicláveis e orgânicos são recolhidos pelo mesmo caminhão e têm um único destino: o Aterro Sanitário de Brasília, em Samambaia.

Relatos revelam que, mesmo nos galpões de reciclagem, animais mortos, resíduos hospitalares e itens de higiene pessoal — considerados rejeitos — chegam às esteiras de triagem, porque nem todos separam corretamente o lixo. Nessas condições, os trabalhadores conseguem tirar entre R$ 700 e R$ 800 por mês, menos do que o salário mínimo (R$ 1.045). E, com a pandemia da covid-19, a desigualdade social e a exclusão de catadores do DF agravaram-se.

Sem garantias

Entre uma das medidas para conter a disseminação do novo coronavírus, o Governo do Distrito Federal (GDF) suspendeu diversas atividades na capital, inclusive o serviço de coleta seletiva, e fechou os galpões de reciclagem em março. Funcionários de cooperativas e catadores autônomos passaram a depender dos auxílios emergenciais ou ações filantrópicas para sobreviver. Após o retorno parcial da coleta seletiva, alguns continuam impedidos de trabalhar, por serem do grupo de risco, uma vez que podem ser acometidos com a forma mais grave da covid-19.

Antes de trabalhar no galpão de triagem, José Maria dos Santos, 64 anos, e a mulher, Maria do Socorro Lemos, 60, passavam os dias sobre a montanha de resíduos do maior lixão a céu aberto da América Latina, o Lixão da Estrutural — desativado em 20 janeiro de 2018, oito anos após uma decisão judicial determinar o fechamento do local. “Está difícil imaginar como serão os próximos meses. Já ganhávamos pouco e, com esse afastamento, ficou pior ainda”, lamenta José Maria. “Ficamos doentes dentro de casa. Você não pode sair, não tem condição de comer o que você quer. É difícil”, protesta o homem.

Com a interrupção das atividades, o casal teve de recorrer ao auxílio emergencial do governo federal. Cada um recebeu R$ 600, uma queda de, aproximadamente, 25% na renda. “Nunca tiramos mais do que um salário mínimo cada um. Mas, se cair o valor do auxílio (para R$ 300), não sabemos como vai ser”, admite José Maria. Com diminuição no orçamento familiar, isolamento social e sem trabalho, Maria do Socorro considera a situação triste. “Moramos em um lugar pequeno. Fico impaciente, estressada, e minha pressão aumentou. Não tem mais o que ver (na televisão), não entendo muito de celular. Fico pensando no que vou fazer da minha vida. Eu queria trabalhar, não queria auxílio. Mas, se não (nos) deixam (trabalhar), temos de ter ajuda de alguma forma”, afirma a trabalhadora.

Exclusão

A vulnerabilidade dos catadores é maior do que se pode imaginar. Roberto Carlos Batista, promotor de Defesa do Meio Ambiente, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), diz que, apesar de a profissão ser reconhecida, a categoria não foi incluída na Previdência. “Em caso de acidentes ou de doença, não recebem auxílio, não têm direito à aposentadoria por tempo de trabalho, nada. Isso é um absurdo”, avalia (leia Ponto a ponto). Segundo Roberto Carlos, o então senador Rodrigo Rollemberg (PSB) propôs um projeto de lei para corrigir essa distorção, mas a matéria foi arquivada. A deputada Erika Kokay (PT-DF) retomou a ideia, mas descobriu que seria necessária uma proposta de emenda à constituição (PEC), pois a inclusão implica em aumento de gastos.

Na Cooperativa Construir, na Estrutural, dos 57 trabalhadores, 14 estão afastados por serem do grupo de risco. Eles vivem sem a garantia de receber um amparo financeiro fixo. “A renda ficou péssima. Além de termos sido suspensos, não tínhamos outra fonte de recursos para sobreviver. Alguns parceiros ajudaram, arrumaram cestas para a gente”, conta a presidente, Zilda Fernandes de Souza, 52. Para piorar, o galpão, que deveria abrigar duas cooperativas, passou a contar com três. “O lucro está bem menor. Não tem nem comparação”, completa.

