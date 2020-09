Motorista embriagado destrói muro e invade casa no Guará

CB Correio Braziliense

Defesa Civil interditou o imóvel; carro só será retirado depois que a casa for escorada - (crédito: PMDF/Divulgação)

Com sinais de embriaguez, um motorista perdeu o controle do carro e invadiu uma casa, na manhã deste domingo (27/9), na QE 9 do Guará I. Ele conduzia um Honda Civic preto, que destruiu o muro, empenou um portão de aço, derrubou uma parede e acertou um Renault Duster, que estava dentro da residência.

Os moradores do local ficaram assustados, mas não se feriram. Eles tiveram que deixar o local. A Defesa Civil interditou o imóvel e o veículo só será retirado depois que a casa for escorada.

O homem que dirigia o Civic tem 22 anos e se recusou a fazer o testo do bafômetro. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML), onde o laudo médico constatou a embriaguez.

Ele foi autuado por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio.