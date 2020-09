Motociclista morre após acidente com ônibus em Taguatinga

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista de 41 anos morreu após acidente de trânsito com um ônibus na manhã deste domingo (27/9). A colisão aconteceu às 8h50, na BR-060, final de Taguatinga Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e mobilizou 29 militares e uma aeronave. A vítima foi encontrada embaixo do ônibus, entre as rodas dianteiras. Apesar do socorro, o homem não resistiu aos ferimentos.

O resultado da perícia indicará as causas do acidente. Essa foi a segunda ocorrência de trânsito com morte nas vias do DF nesta manhã.

Mais cedo, às 7h, os bombeiros também foram chamados para uma batida entre dois carros e uma bicicleta. Na ocasião, duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas.