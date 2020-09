Homem é preso, na BR-060, ao dirigir bêbado e ter familiares feridos

CB Correio Braziliense

(crédito: Soinp/ Divulgação)

Dois acidentes, um na via conhecida por Fazendinha e outro no condomínio Nova Colina (Sobradinho), resultaram em ao menos cinco pessoas feridas, na tarde de domingo. O caso mais grave ocorreu entre Recanto das Emas e Samambaia: por dirigir alcoolizado, na BR-060, um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, após teste de bafômetro.

O motorista teria provocado um acidente entre o carro que conduzia, outro veículo de passeio e uma carreta. Quatro familiares do homem, a mulher dele e três filhos, foram encaminhados para o Hospital de Base do DF. As crianças tinham ferimentos na cabeça. Uma senhora e a neta dela, ocupantes do outro carro, nada sofreram, mesmo caso do motorista da carreta.

Da colisão entre dois carros, em Nova Colina (Sobradinho), uma condutora foi transportada para o Hospital de Sobradinho, aparentemente, não inspirando maiores cuidados. Acionada, a equipe de socorro, quando chegou ao local, não localizou o condutor do Ford Fiesta envolvido no acidente.