(crédito: Soinp/ Divulgação)

Já em operação de rescaldo, para evitar o surgimento de novos focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros do DF agiu, depois de acionado numa situação que envolveu uma torre de celular do comércio local da 102 Norte, ao lado do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte). Com a queda da torre, tanto uma caixa d´água quanto, claro, a própria torre, foram atingidas por fogo. Ninguém se feriu, com toda a situação.