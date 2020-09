Capital S/A

CB Correio Braziliense





Rever, à luz da experiência vivida, o centro urbano como um todo e de despertar a cidade para seu core, criando todas as condições físicas e jurídicas capazes de estimular sua plena realização

Adeildo Viegas de Lima e Maria Elisa Costa em Brasília Revisitada

Viva o Centro!

Avança o programa de revitalização do Setor Comercial Sul, o Viva Centro! O plano do GDF, com apoio de entidades do comércio, prevê o uso habitacional na região. O projeto de Lei Complementar (PLC), que flexibiliza a ocupação do setor, vai, em novembro, para a Câmara Legislativa, depois da realização de audiências públicas programadas em outubro e aprovação do Coneselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito federal (Conplan) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Principais eixos:

Melhoria dos espaços públicos: renovação de edificações degradadas, calçadas, acessibilidade, ciclovia, coleta de lixo, reforço de segurança, entre outras ações.

Uso misto comercial e habitacional: será permitida ocupação residencial de 30% da área, com unidades de até 60m². Os atuais proprietários dos espaços comerciais poderão fazer a readaptação. Hoje, já são sete edifícios totalmente desocupados devido à evasão no setor. Incentivar a retomada de atividades comerciais e de prestação de serviços.

Social: resgate da cidadania da população vulnerável, inserção social por meio de capacitação profissional e atividades cooperadas.

Fortalecimento cultural: consolidar o perfil jovem, inovador e cultural da região, incentivar as atividades culturais e manifestações populares de forma planejada e segura.

Segurança e assistência social

Etapas do projeto Viva Centro! já estão sendo executadas. E começaram com ações de segurança e assistência social. A missão é reduzir logo a criminalidade, coibindo tráfico e consumo de drogas, e também atender a população de rua em situação vulnerável.

A Fecomércio enviou documento ao secretário de Segurança, Anderson Torres, agradecendo e apoiando as ações no Setor Comercial Sul. Todos entendem que não adianta apenas a intervenção policial, mas que é necessário atuar em conjunto com as áreas sociais.

Refis

Deputados distritais da base reúnem-se amanhã com o governador Ibaneis Rocha para tratar de projetos a serem votados na Câmara Leigislativa. Na pauta, o retorno do Refis 2020, o que refinancia as dívidas tributárias das empresas. O projeto tinha sido enterrado pelo GDF depois de falta de acordo com o Legislativo. Os empresários sentiram-se escanteados por causa de rusgas entre governo e deputados. Mas, agora, o acordo pode sair.

Além do concurso público

A Pesquisa de Emprego e Desemprego no DF referente a agosto será divulgada amanhã pela Codeplan. Vai apontar que alguns setores conseguiram abrir nova vagas como o da construção civil . Mas, historicamente, o índice de desemprego no DF é superior ao nacional . A instável oferta de vagas no setor privado desfavorece o cenário. Mais um motivo que reforça a necessidade de se fomentar a ampliação de empresas e não ficar na dependência dos concurso públicos para aumentar empregabilidade no DF.

Quase perde o ponto...

A senadora Leila Barros (PSB) vacilou. E quase perdeu muitos pontos na “quadra” política. Colocou a assinatura num projeto de lei que retirava recursos do Sistema S, como Senai, Sesc, Senac. Entidades que oferecem serviços sociais a milhares de trabalhadores e suas famílias, entre eles atividades esportivas também. Alertada a tempo de que seria bola fora manter o apoio ao projeto, Leila do vôlei retirou a assinatura. Alegou que foi falha técnica de sua assessoria. Afinal, a senadora já participou diretamente dos projetos esportivos do sistema.

Conhecer para defender

A bancada do DF no Congresso Nacional esteve em peso no Sesc de Ceilândia para ver de perto o trabalho social realizado nas áreas de saúde, educação, cultura e qualificação profissional do sistema S.

O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, ao receber os parlamentares, reafirmou a importância social da presença do Sesc e Senac nas cidades.

“Mesmo nesta batalha árdua que enfrentamos, com o iminente corte das verbas do sistema pelo governo Federal, o Sesc, o Senac e a Fecomércio estão realizando diversos projetos para ajudar a população nesse momento de crise; entre eles: entrega de máscaras, oferta de cursos, programa de arrecadação de alimentos e muito mais.”

Estiveram presentes à visita os senadores Izalci Lucas e Leila Barros; os deputados federais Luís Miranda, Tadeu Filippelli, Erika Kokay, Julio Cesar, Professor Israel e Paula Belmonte.



SESC

8 milhões de atendimentos por ano

11 unidades físicas e 9 móveis

6 teatros; 8 academias e 17 piscinas.

Vale Ouro

João Emanuel , de 15 anos , foi atleta destaque do Sesc DF, ganhou vários campeonatos, inclusive Centro-Oeste. Começou a nadar no Sesc-Gama aos 5 anos. Agora, em 2020, tornou-se atleta federado do Iate Clube de Brasilia.

SENAC

295 cursos

11 mil alunos atendidos gratuitamente em 2019