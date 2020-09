CB Correio Braziliense

CURSOS

Culinária

O treinamento Cozinha Lucrativa com o Chef Dudu Camargo tem o objetivo de incentivar novos negócios, expandir a gastronomia e colaborar com as pessoas que gostam de cozinhar no dia a dia. São nove aulas, acesso a oito receitas elaboradas pelo chef Dudu Camargo, aulas bônus com dicas do chef e lives com profissionais renomados em precificação e experts em anúncios na internet. Há, ainda, tira-dúvidas semanais. Valor: R$ 397, com parcelamento em até 12 vezes. Informações: @cozinhalucrativacomdudu.

Cursos gratuitos

O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas) até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

OUTROS

Setembro Amarelo

A psicóloga Andréa Chaves lança a campanha Envie amor: entregue cuidado para doação de produtos de higiene pessoal e mensagens de apoio a pessoas com problemas psiquiátricos no Distrito Federal. A campanha arrecadará produtos de higiene pessoal, como escova de dente, cremes dental, corporal e capilar, shampoo, desodorante rollon e pente de cabelo a serem doados a instituições que assistem pessoas com problemas psiquiátricos como o Hospital São Vicente de Paulo e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. A doação pode ser feita até o dia 30 de setembro, em dois pontos de coleta da capital, e as entregas serão feitas na primeira semana de outubro. Pontos de coleta: Clínica Andréa Chaves (614 Sul, Edifício Vitrium, sala 131) e na Comunidade das Nações, câmpus SIA (Lotes 390/400, Trecho 2/3). Mais informações: 4102-5401.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.

Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Projetos culturais

O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Recanto das Emas, convida artistas, agentes, produtores, movimentos, coletivos culturais e estudantes do IFB a participarem da oficina Elaboração de Projetos Culturais. O evento será no formato on-line, em quatro encontros, nos dias 2, 9, 16 e 23 de outubro, das 10h30 às 12h30, com carga horária total de 8 horas. Inscrições: bit.ly/2ZARgpN — até 28 de setembro. A confirmação da participação será feita pelo e-mail pesquisaacaoifbrecanto@gmail.com.

Redes sociais

A especialista em comunicação e marketing digital Carla Sampaio oferece consultoria digital a empreendedores, micro e pequenas empresas, até o dia 15 de outubro. Será uma análise integrada e personalizada dos meios digitais. Com a avaliação, é possível criar um perfil e estratégias mais estruturadas que melhorem o posicionamento on-line. As consultorias são agendadas pelo Whatsapp 98404-6743.

Desligamentos programados de energia

TAGUATINGA

EQNL 5/7: bloco B, das 8h às 13h.

CANDANGOLÂNDIA

QRO, Conjunto Comercial: lotes 4 a 10; conjunto D, lotes pares 2 a 10; conjunto VC, lotes 32 a 58, das 8h às 13h.

LAGO SUL

SHIS, QL 28: conjunto 6, das 8h40 às 13h30; SHIS, QL 28: conjunto 3, das 14h às 17h30.

Telefones úteis

Polícia Militar190

Polícia Civil197

Aeroporto Internacional3364-9000

SLU - Limpeza3213-0153

Caesb115

CEB - Plantão116

Corpo de Bombeiros193

Correios3003-0100

Defesa Civil3355-8199

Delegacia da Mulher3442-4301

Detran154

DF Trans156, opção 6

Doação de Órgãos3325-5055

Farmácias de Plantão132

GDF - Atendimento ao Cidadão156

Metrô - Atendimento ao Usuário3353-7373

Passaporte (DPF)3245-1288

Previsão do Tempo3344-0500

Procon - Defesa do Consumidor151

Programação de Filmes3481-0139

Pronto-Socorro (Ambulância)192

Receita Federal3412-4000

Rodoferroviária3363-2281

Autorização para vaga especial

Divtran I - Plano Piloto - SAIN, Lote A, Bloco B, Ed. Sede - Detran/DF 12h e 14h às 18h

Divpol - Plano Piloto SAM, Bloco T, Depósito do Detran

Divtran II - Taguatinga QNL 30, Conjunto A, Lotes 2 a 6, Taguatinga Norte

Sertran I - Sobradinho Quadra 14 - ao lado do Colégio La Salle

Sertran II - Gama SAIN, Lote 3, Av. Contorno - Gama-DF



Destaques

Formação

Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e língua brasileira de sinais (Libras). Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital em www.ifb.edu.br.

Brasil e Noruega

O IV Seminário Brasil x Noruega — Os impactos da pandemia da covid-19 na transformação verde do setor da navegação marítima e offshore e o papel da regulação ocorrerá em 29 e 30 de setembro, das 10h às 12h , a fim de estreitar os laços de amizade entre o Brasil e a Noruega, com discussões sobre a vocação marítima dos dois países e a preocupação com a preservação do meio ambiente. Link de inscrição: evento.fgv.br/seminaribrasilnoruega.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.