Alerta vermelho: depois de registrar 34º, o tempo deve continuar quente e seco

WL Washington Luiz

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

Com previsão de umidades baixas e temperaturas que podem chegar perto dos 35ºC, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não descarta a possibilidade de emitir novos alertas vermelhos ao longo da semana para o Distrito Federal. Ontem, com a umidade abaixo de 12% em algumas regiões, o órgão e a Defesa Civil enviaram aviso aos brasilienses por conta dos riscos à saúde provocados pela seca.

De acordo com o Inmet, os termômetros marcaram 34ºC no Gama e 32,7ºC no Plano Piloto. Nessas duas localidades, a umidade relativa do ar ficou em 11% e 17%, respectivamente. Os próximos dias devem repetir esse padrão.

“A semana ainda será seca, com temperaturas máximas variando entre 30 e 34 graus até sexta-feira. O Distrito Federal permanece sem uma condição efetiva de chuva. Se ocorrer, será de forma muito pontual”, afirma o meteorologista Olívio Bahia.

Segundo Bahia, embora haja possibilidade de precipitações em outras áreas do Centro-Oeste, a situação do DF ainda exige atenção. “Estamos cercados de temperaturas quentes. Tudo isso mantém a preocupação. Pode chover em regiões de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e extremo norte de Goiás. Por aqui, não há condições de chuva ainda.”

O Inmet e a Defesa Civil recomendam que os brasilienses evitem fazer exercícios físicos nas horas mais quentes do dia, bebam bastante líquido, usem roupas leves e hidratantes para a pele.

Por conta do calor, o dia foi movimentado em clubes, parques e na orla do Lago Paranoá. Nem todos que saíram de casa respeitaram as regras de distanciamento e do uso de máscara para evitar a contaminação pelo coronavírus.

No lago, o servidor público Viktor Lins, de 36 anos, divertia-se com a família e amigos em uma lancha. “Geralmente, bate um vento na lancha que ajuda a refrescar, a diminuir o calor. Mas hoje, nem isso. Tivemos que abrir uma cerveja e pular na água”, conta.

Sobre os riscos de contaminação, Viktor diz que toma todos os cuidados necessários e afirma estar seguro. “Tentamos n sair só com os amigos próximos, três casais. Então, tomamos todos os cuidados para poder usar a lancha e ficar um pouco mais tranquilos”, diz.

A capital tem acumulado temperaturas elevadas neste mês. O dia mais quente do ano foi registrado em 19 de setembro, quando os termômetros bateram os 35,5ºC. Em 11 de setembro, as temperaturas atingiram 34,6ºC. O ano mais quente no DF foi o de 2017, quando a capital registrou 37,7ºC, em outubro.

Segundo os meteorologistas, a previsão é de que a chuva só comece a cair de forma mais constante a partir da segunda quinzena de outubro.

Saudação póstuma

crédito: Aurora Cinema/Divulgação



Considerado pelo diretor Camilo Cavalcante “o Sol norteador” do filme King Kong en Asunción, o ator Andrade Junior, morto em maio de 2019, conquistou raro troféu Kikito póstumo, no Festival de Cinema de Gramado, encerrado na noite do último sábado. Morto aos 73 anos em decorrência de parada cardíaca, Andrade, que, em 50 anos de carreira, integrou mais de 100 produções, foi velado no Cine Brasília. “Cinema nunca foi hobby”, destacou o artista, em entrevista ao Correio, em meio à efervescente jornada que incluiu participação nos filmes A batalha de Shangri-Lá e Príncipe do gueto, ambos em finalização. “Meu personagem em King Kong en Asunción não deixa rastro”, chegou a se gabar o artista que interpreta no longa pernambucano o protagonista, um matador em busca de redenção. Na vida real, a despedida nas telas deixou mais do que meras pegadas: o filme, em Gramado, foi escolhido como melhor, tanto pelo júri popular quanto pelo oficial.