Polícia Militar prende homens acusados de crimes de violência doméstica

(crédito: Soinp/ Divulgação)

No Setor Norte da Cidade Estrutural, um homem de 28 anos foi preso por tráfico de entorpecentes e violência doméstica. Policiais militares atenderam a ocorrência relacionada à Maria da Penha. Dois dias sequenciados de agressão foram relatados pela mulher que repassou a localização do agressor. O homem negou as agressões, e, numa vistoria, pelo local, policiais notaram sacolas recheadas de cocaína. Todos os fatos foram registrados na Delegacia da Mulher.

No Recanto das Emas, a ocorrência policial levou à prisão de um homem de 25 anos que tentou matar a ex-mulher e o namorado dela, quando estavam na Quadra 306. Ele efetuou quatro disparos contra o casal. Não houve feridos. Uma cadeira e um carro foram atingidos pela munição. Depois de uma tentativa de fuga, o homem estava acompanhado por um comparsa; ambos não se esquivaram da ocorrência. Um revólver calibre 45 foi localizado com a dupla e mais de 20 cartuchos de munição foram apreendidos.

A mulher relatou histórico de sucessivas violências contra ela e a família. Além da tentativa de homicídio e do porte ilegal de arma, o ex-marido responderá por tentativa de feminicídio e por burlar medida protetiva. Os criminoso tiveram como destino a 27ª DP.