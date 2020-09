Agências do trabalhador oferecem 692 vagas de emprego

CB Correio Braziliense

Nesta segunda-feira (28/9), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 692 vagas de emprego. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a R$ 4 mil, mais benefícios.

Para o nível médio, há 300 vagas. Entre elas, 50 para auxiliar técnico eletrônico, instalador de equipamentos de comunicação (40) e também de sistemas eletroeletrônicos de segurança (40).

Há espaço, ainda, para motorista de caminhão (12), agente de carga e descarga de mercadoria (15), promotor de vendas (15), agente de recrutamento e seleção (8), esteticista corporal (6), entre outros. Os salários variam de R$ 1.049 a R$ 2.539.

Se você tem nível fundamental e se interessa por atuar no comércio, serviços, e construção a remuneração varia entre R$ 1.060 e R$ 2 mil. São 239 vagas, a maioria delas para açougueiro (40).

Pessoas com formação em contabilidade, administração, engenharia civil, medicina e enfermagem podem concorrer a uma das 33 oportunidades. Outras 14, são para vendedor de consórcio com nível superior em qualquer área. Os salários vão de R$ 450 por plantão de clínico geral a R$ 3,5 mil.

Outras 106 vagas não exigem escolaridade e contemplam as especialidades de motofretista (20), bikeboy (20), sushiman (10), marceneiro (10), açougueiro (9), serralheiro (9), carpinteiro (6), representante comercial (6), cozinheiro (5), soldador (4), mecânico (3), ajudante de serralheiro (2), cortador de roupas (1) e marmorista (1). Os salários oferecidos vão de R$ 500 semanais a R$ 2 mil mensais.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.



Quem tiver interesse, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília