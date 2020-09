GDF cria Secretaria Extraordinária da Família

CC Caroline Cintra

(crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados)

O Governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou o decreto que cria a Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal. A criação da nova pasta foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (28/9). Quem assume o comando é pastor Iliobaldo Vivas da Silva, mais conhecido como Léo Vivas.

O novo secretário é pastor da Igreja Universal e ex-deputado federal do Rio de Janeiro, pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB). Exerceu o mandato na Câmara dos Deputados de 2007 a 2011. Além disso, já foi deputado estadual e vereador no Rio de Janeiro.

Além do secretário, foram nomeadas outras 59 pessoas para atuar na nova pasta. De acordo com o texto do DODF, a estrutura organizacional contará com diretoria de diversos assuntos, como Promoção da Família, Projetos e Assuntos religiosos.