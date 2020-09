Quer conhecer o DF? Miniguia Rotas Brasília te leva a lugares incríveis

CB Correio Braziliense

(crédito: Rodrigo Nunes/Esp. CB/D.A Press)

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal lançou, neste domingo (27/9), a Coleção Rotas Brasília: miniguias turísticos sobre tudo o que a cidade tem a oferecer. O material está disponível para download no site da pasta, clicando aqui, e também será oferecido, em formato impresso, nos Centros de Atendimento ao Turista.

Organizado por segmentos, os guias oferecem sete roteiros diferentes: Rota Náutica – Tour no Lago; Rota da Paz – Capital da Esperança; Rota Cívica – Cidade Capital; Rota Cultural – Capital Criativa; Rota do Cerrado – Cidade Parque; Rota Arquitetônica – Cidade Patrimônio; e Rota Fora dos Eixos – Um passeio pelas regiões do DF.

O objetivo dos guias, lançados no Dia Mundial do Turismo, é consolidar a capital federal como destino nacional e internacional. A data foi criada, há 40 anos, pela Organização Mundial do Turismo. Em 2020, o tema é “Turismo e Desenvolvimento Rural.”

*Com informações da Secretaria de Turismo