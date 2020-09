Trio é preso após furtar posto de combustível em Taguatinga Sul

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Três homens foram presos suspeitos de furtar um posto de combustível na madrugada desta segunda-feira (28/9), em Taguatinga Sul, em frente à Universidade Católica de Brasília (UCB).

Por volta das 4h30, a Polícia Militar recebeu a denúncia de que uma loja de conveniência havia sido arrombada, no Pistão Sul. Uma equipe foi até o local e se deparou com dois homens do lado de fora, recebendo caixas de óleo lubrificante de carro e material de limpeza de um terceiro, que estava dentro do estabelecimento.

Foi dada voz de prisão e dois foram algemados. O terceiro tentou fugir, mas, foi capturado em seguida. Dentro da loja, os policiais encontraram a picareta que foi utilizada para arrombar duas portas.

Os trio foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) para registro do flagrante. Os três detidos são reincidentes e já têm várias passagens pela polícia por roubo.