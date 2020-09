Acidentes de trânsito deixam cinco pessoas feridas no DF

TG Thalyta Guerra*

(crédito: CBMDF)

Em cinco horas, cinco pessoas ficaram feridas em dois acidentes de trânsito no Distrito Federal. No primeiro deles, quatro pessoas foram socoridas após uma batida entre dois carros na W3 Norte, por volta da 1h da desta segunda-feira (28/9).

Um dos veículos envolvidos, é um Ford EcoSport preto conduzido por Milena de Castro Oliveira, 21 anos, que, durante o atendimento estava estável, consciente e orientada. No entanto, reclamava de dor na perna direita e no ombro esquerdo. Ela levada para o Hospital de Base (IHBDF).

O outro veículo, uma Fiat Doblô Cargo branca, era dirigido por Rodrigo Silva Oliveira, 36. Ele também estava estável, consciente e orientado. Porém, o motorista se queixava de dor nas costelas. Ele também foi transportado para o Hospital de Base.

Outras duas vítimas que estavam na Eco Sport foram socorridas Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para avaliação médica. A dinâmica do acidente será apurada por peritos da polícia civil.

Atropelamento

O outro acidente ocorreu no início da manhã por volta das 06h, na L4 Norte ao lado da entrada do Centro Olímpico. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Alexsandro Marciano Silva, de idade não informada, desembarcava do veículo VW Up branco quando foi atingido por um Chevrolet Ônix preto que era conduzido por Fernando Henrique Sales Soares, 26, que não se feriu. O passageiro do VW UP recebeu atendimento e foi transportado para o Hospital de Base com fratura exposta na perna esquerda. Ele estava consciente, orientado e estável. O motorista do veículo VW Up, Ari José Araújo de Lima, 41, também não sofreu ferimentos.

Nos dois casos, o local dos acidentes ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran). Ao Correio, a Polícia Civil informou que no primeiro caso, as vítimas foram orientadas a comparecer à delegacia assim saírem do hospital para prestarem melhores esclarecimentos sobre a dinâmica dos fatos e prosseguimento das providências legais. Já o acidente que aconteceu na L4 Norte, ainda está em apuração. Por meio da assessoria, o Detran esclareceu que não possui informações sobre a realização do teste alcoolemia dos envolvidos.

Acidentes fatais

De janeiro a agosto desde ano, houve 104 acidentes fatais no DF e 107 pessoas perderam a vida. Entre os casos que mais chocaram, está o da jovem que foi arrastada por mais de 4 quilômetros enquanto o motorista fugia do local do acidente. A jovem de 18 anos estava na garupa de uma moto e ficou com a parte superior do corpo queimada, perdeu uma das mamas e teve a mão esquerda amputada.



Nesse domingo (27/9), dois acidentes terminaram com três pessoas mortas. Um deles deixou duas vítimas na BR-070. Dois carros colidiram na pista sentido Ceilândia/Águas Lindas, e um deles chegou a atingir um ciclista. Tanto o condutor de um dos carros quanto o que estava na bicicleta morreram com o impacto.

O outro, uma colisão entre uma moto e um ônibus, acabou com um motociclista, de 41 anos, morto.





*Estagiária sob supervisão de Adriana Bernardes.