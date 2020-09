Morre, aos 76 anos, Antônio Coelho, contador pioneiro do DF

AM Ana Maria da Silva*

(crédito: Arquivo Pessoal)

Morreu, às 3h30 desta segunda-feira (28/9), Antônio da Luz Coelho, aos 76 anos. Depois de lutar contra a covid-19, ele não resistiu às complicações da doença. Ele deixa amigos e familiares, que lamentam a partida do contador pioneiro do Distrito Federal.

Antônio era contador e advogado. Natural de Diamantina, Minas Gerais, chegou a Brasília em 1977. Na capital, criou os dois filhos, Kelson e Erick, e fundou uma das primeiras empresas no ramo da contabilidade do DF, a Serlex Contabilidade. Impactou o ramo no Núcleo Bandeirante. Trabalhador, ansiava pela aposentadoria.

Há 20 anos decidiu ampliar os horizontes e optou pela advocacia. Formado em direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), deixou o ramo da contabilidade e dedicou-se em ajudar aqueles que procuravam pela justiça. Antônio fez a diferença no ramo: tinha um envelope em que guardava pagamentos de seus honorários para ajudar os mais necessitados.

Há cerca de sete anos, descobriu uma insuficiência cardíaca e precisou passar por procedimentos cirúrgicos. Lutou bravamente e não se abateu pelas complicações corporais. Passou a se cuidar mais. Nos últimos anos, sofreu com dores consequentes do reumatismo.

Diagnosticado com covid-19, o advogado e contador passou por complicações devido às doenças anteriormente detectadas. Fazia parte do grupo de risco, mas lutou até o último segundo: “Sempre foi um guerreiro. Lutou pela sua sobrevivência. Em 2010, teve esse problema do coração. Colocou quatro válvulas. Mas sempre batalhou pela sua vida, nunca deixou de trabalhar ou de ser prestativo”, ressaltou o amigo advogado Rubens Fernando Gomes, 67.

Para Rubens, o advogado deixa uma mensagem de vida a quem fica: “Ele nos ensinou a nunca desistir. Devemos sempre seguir em frente sem medir esforços. Ter esperança, expectativa de vida. Nos ensinou a sempre fazer a nossa parte, a valer a vida valer a pena. São muitas coisas para dizer sobre ele”, se despede.

Despedida

Em cerimônia intimista, os amigos de Antônio irão receber o corpo do contador e advogado hoje, às 16h, para ser cremado. A cerimônia será celebrada em Valparaíso.

*Estagiária sob supervisão de Ed Wanderley