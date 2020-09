Dengue avança no DF: 44,7 mil pessoas pegaram a doença e 43 morreram

SS Samara Schwingel

(crédito: Patrice Coppee/AFP)

O Distrito Federal registrou 44.722 casos prováveis de dengue e 43 mortes em decorrência da doença. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente da Secretaria de Saúde, 67 casos foram da forma mais grave da da doença (DG) e 648 de dengue com sinais de alarme (DSA).

Os dados compreendem o período de 29 de dezembro de 2019 e 2 de setembro deste ano. O número de casos prováveis é 21,9% maior que o registrado em igual período do ano anterior — quando foram contabilizados 36.685. Ao longo dos meses, este recorde só aumenta.

Ainda de acordo com o boletim, Ceilândia foi a cidade que mais teve notificação de pessoas doentes este ano, com 5 mil casos até o momento. A região é seguida pelo Gama, com 4.682; e por Santa Maria com 3.746 casos.

Combate

O Governo do Distrito Federal realiza, em diversas regiões do DF, uma força-tarefa com apoio de vários órgãos para combater o mosquito Aedes aegypti. NA última semana, o Sanear Dengue inspecionou 2.944 imóveis e 6.076 depósitos em Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, São Sebastião e Sobradinho II, de acordo com a Secretaria de Saúde.

O Sanear Dengue é composto pelas Secretarias Executivas das Cidades e de Políticas Públicas, ambas da Secretaria de Governo, além da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), com apoio do Corpo de Bombeiros e administrações regionais. O Sanear Dengue é um dos “braços” do Sanear DF que foi pensado de forma emergencial para amenizar o contágio pelo mosquito. Foi criado para atender as cidades com maior incidência da dengue.