Mega-Sena acumulada em R$ 60 milhões! Confira curiosidades

JL Jonathan Luiz*

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Quem nunca pensou em ganhar a Mega-Sena? O prêmio acumulou mais uma vez e o concurso 2304 está em R$ 60 milhões. O sorteio realizado no último sábado (26/9), quatro brasilienses quase se tornaram milionários. Eles deixaram de acertar uma dezena e cada um vai levar R$ 28.857,20 por acertaram a quina. Ao todo, 145 apostadores marcaram cinco das seis dezenas sorteadas.

Um novo sortudo pode ganhar essa bolada em dinheiro na quarta-feira (dia 30). O evento começará a partir das 20h e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com exibição simultânea pela RedeTV.

Com o passar dos sorteios, os jogadores apelam para questões estatísticas e matemáticas, enquanto outros preferem na velha superstição. Seja como for, a ambição de se tornar milionário rende histórias. Confira algumas curiosidades de sorteios no Brasil e ao redor do mundo.

Curiosidades

Em 2015, os números sorteados da Mega-Sena espantou muita gente já que foi uma sequência inusitada: 01, 02, 27, 28, 46 e 47. Apesar desse resultado surpreendente, um apostador de Curitiba conseguiu acertar as seis dezenas e levou para casa R$ 5.548.048,14.

Aconteceu algo parecido no concurso 186, de 1999, os números sorteados foram: 14, 23, 24, 25, 26, 51, mas dessa vez não houve nenhum vencedor.

Muita gente gosta de apostar em sequências. De acordo com a Caixa, cerca de 1000 pessoas fazem o jogo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada sorteio. Esta sequência nunca saiu na Mega-Sena até hoje.

No Brasil, ainda não houve uma repetição completa de resultados da Mega-Sena. Contudo, nos concursos 308 e 309, de 2001, cinco dos números sorteados foram repetidos no concurso posterior. No concurso 308 os números sorteados foram: 04, 11, 25, 29, 39, 55 e no 309 foram: 04, 11, 25, 39, 50, 55.

Pelo mundo

Em 2008, a loteria National Lottery no Reino Unido, sorteou os seguintes números: 24, 25, 26, 38, 39 e 40. Além disso, quatro apostadores acertaram as seis dezenas e dividiram o primeiro prêmio.

Mais um caso na National Lottery, agora em 2011. Em outro sorteio realizado no local contou com números em sequência: 13, 23, 24, 25, 26, 30.

Também em 2011, mas desta vez na Florida Fantasy, nos Estados Unidos, essa loteria sorteou os seguintes números: 14, 15, 16, 17, 18, premiando 47 apostadores. No ano seguinte, no mesmo local, os números sorteados foram: 1, 3, 5, 7, 9, e o prêmio teve que ser dividido entre 98 ganhadores. Após este caso houve investigação para apurar as coincidências, mas não foi encontrada nenhuma irregularidade nos sorteios.

Em uma loteria da Bulgária, em 2009, em dois concursos seguidos foram sorteados exatamente os mesmos números. No concurso do dia 6 de setembro foram sorteados os números: 4, 15, 23, 24, 35 e 42 e no concurso do dia seguinte, saíram os seis números novamente. Após investigações se constatou que os concursos não foram manipulados e ocorreram conforme a lei, sem nenhuma irregularidade.

Probabilidade

A probabilidade de um vencedor levar sozinho o prêmio para casa com uma cartela simples é de uma em 50 milhões. Para aumentar as chances de faturar a bolada, o apostador deve aumentar a quantidade de dezenas marcadas no volante. Ao optar por um número a mais, as possibilidades se ampliam, mas o preço aumenta para R$ 31,50. O valor da aposta máxima, com 15 dezenas, é de R$ 22,5 mil. Neste caso, as chances de completar a sena é de uma em 10 mil.

*Estagiário sob supervisão de José Carlos Vieira