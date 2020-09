Um dos suspeitos de perseguir e matar motoboy é preso pela polícia

SP Sarah Peres

Um dos suspeitos de participar da agressão, perseguição e do assassinato do motoboy Felipe da Silva Cardoso, de 25 anos, foi identificado e preso. O crime ocorreu na madrugada da última sexta (25/9), durante discussão entre a vítima e os acusados em uma distribuidora de bebidas, localizada na QS 16 do Riacho Fundo II.



De acordo com o delegado Lúcio Valente, da 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), a vítima foi agredida com socos e pontapés. Em meio à violência, o motoboy conseguiu correr dos suspeitos, o que foi filmado por câmeras de segurança da região.

“O autor, de 23 anos, juntamente com os demais dois elementos, perseguiram a vítima pelas ruas da região. Após alcançá-la, o motoboy foi morto com uma facada, por volta das 3h15. As investigações começaram a partir destas informações, assim como os rastros de sangue que foram deixados pelo criminoso (que também ficou ferido) após o crime”, explica Lúcio Valente.

Com a identificação do primeiro envolvido, agentes da 29ª DP conseguiram prendê-lo na área do CAUB II, na região administrativa. “Outras três pessoas foram conduzidas à delegacia, mas verificamos que elas não participaram do crime. Entretanto, presenciaram a briga na distribuidora. Agora, as investigações seguem para prender os demais envolvidos no crime”, acrescenta o delegado.

As imagens do circuito interno de segurança foram divulgadas com o objetivo de auxiliar na identificação dos demais suspeitos. Pela filmagem, é possível ver, em um primeiro momento, Felipe Cardoso correndo. O segundo a aparecer é homem de 23 anos, já identificado e detido. Ele é seguido pelos demais envolvidos.

Após a vítima ser assassinada, os acusados são filmados retornando pelo caminho onde o motoboy foi perseguido. “Em poucas horas, conseguimos prendê-lo e autuado por homicídio consumado qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão. Agora, pedimos ajuda da população para chegarmos aos demais dois envolvidos no crime”, acrescenta Lúcio Valente.

Telefone: 197 ou (61) 98626-1197

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

Denúncia Online: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197