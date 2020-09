Polícia Militar autua 414 motoristas bêbados ao volante

TG Thalyta Guerra*

414 motoristas foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Neste fim de semana, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) autuou 414 motoristas e prendeu sete por embriaguez ao volante. Ainda, durante a operação realizada entre sexta- feira (25/9) e domingo (27/9), 192 pessoas foram flagradas usando o celular enquanto dirigiam.



Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito, a fiscalização aconteceu em várias regiões do DF. Outros 97 motoristas foram autuados por não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Dados preliminares do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), de janeiro a agosto de 2020 foram registradas 11.636 infrações pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em todo o DF. Ou seja, mais de 11 mil motoristas que se arriscaram a dirigir mesmo sob influência de álcool. As infrações são consideradas gravíssimas, mesmo se o condutor se recusar a realizar o teste do bafômetro. Os dados referem-se às fiscalizações efetuadas pelo Detran-DF, PMDF e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).



Ao longo deste final de semana, a Polícia Militar realizou 44 atendimentos. Ao todo, foram apreendidas quatro armas, 40g de drogas apreendidas e 11 presos em flagrante.



* Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira