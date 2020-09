Jovem leva dois tiros nas costas próximo a creche em Sobradinho 2

SP Sarah Peres

Agentes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) investigam a tentativa de homicídio de um jovem de 19 anos em via pública da AR 10 de Sobradinho 2. A vítima levou dois tiros e precisou ser socorrida ao hospital, na última sexta-feira (25/9). Até a mais recente atualização desta matéria, ninguém havia sido identificado ou preso.



Conforme informações iniciais da investigação, a vítima estava caminhando próximo a uma creche da região quando sofreu o ataque, pelas costas. O jovem precisou ser encaminhado para cirurgia no Hospital Regional de Sobradinho e não corre risco de vida.

O cena do crime passou por perícia do Instituto de Criminalística (IC) e poderá auxiliar na investigação do caso. Em depoimento, o irmão da vítima afirmou ter sofrido uma tentativa de homicídio há cerca de duas semanas.

Como a vítima e o irmão são muito parecidos, os investigadores da 35ª DP apuram se o jovem de 19 anos realmente era o alvo do agressor.