"Nosso grande desafio é preparar as pessoas", avalia secretário do Trabalho

CM Cibele Moreira

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A. Press)

Com uma recuperação do desemprego no Distrito Federal, após a crise gerada pela pandemia da covid-19, a Secretaria do Trabalho aposta em programas de qualificação profissional. Em entrevista ao programa CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília — o secretário Thales Mendes reforça as ações que estão sendo desenvolvidas pela pasta para aquecer a economia.

“A vaga a gente tem. As pessoas estão contratando, mas querem contratar aqueles funcionários que tem um mínimo de qualificação profissional. O nosso grande desafio é preparar as pessoas para enfrentar esse mercado de trabalho de forma mais capacitada e preparada”, pontuou Thales.

De acordo com ele, há três projetos que serão lançados pela secretaria. “Entre eles está o Renova DF, que é um programa de qualificação profissional misturada com frente de trabalho. Nós vamos qualificar 3 mil pessoas, pagando uma bolsa, para recuperar equipamentos públicos, como parquinhos e quadras de esportes”, destacou. A iniciativa surge a partir de parceria com o Senai, que ministrará o curso.

Sobre o cenário de desemprego na capital, durante a pandemia, Thales Mendes conta que houve uma queda em todos os segmentos. No entanto, atualmente, o Distrito Federal encontra-se nos mesmos patamares de desemprego de antes da pandemia. De acordo com ele, o que segurou o índice foi a composição econômica com mais de 60% dos empregados no setor público.

Além das capacitações, o secretário ressaltou o trabalho nas agências do trabalhador. “Na última semana, foram ofertadas mais de 3 mil vagas. Com salários que vão de mil reais a R$ 22 mil, principalmente na área da saúde, na área de tecnologia da informação, engenharia de redes”, destacou.

