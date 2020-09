Covid-19: total de casos chega a 190.505, com 3.203 mortes

TU Thais Umbelino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 12/8/20)

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (28/9), mais 992 casos de covid-19 em 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Com isso, o total de pessoas infectadas chega a 190.505. Destas, 179.310 (94,1%) estão recuperadas e 3.203 (1,7%) morreram.



Do total de mortes, 262 são residentes de outras unidades da Federação. Apenas nesta segunda foram notificadas 15 mortes, que ocorreram no período de 29 de julho a 28 de setembro. Das vítimas, a maioria era do sexo feminino e apresentava faixa etária de 60 a 69 anos. Todas moravam na capital federal, e apenas uma não tinha comorbidades.



Com relação ao local de residência dos infectados, 167.105 (87,7%) moram no Distrito Federal e 15.776 (8,3%) em outras unidade da Federação. A faixa etária que a covid-19 mais acomete no DF é de 30 a 39 anos. Em relação às regiões com maior número de casos, Ceilândia é a primeira, com 23.258 casos. Taguatinga (15.707) e Plano Piloto (15.036) aparecem na sequência.