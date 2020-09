Jovem é morto com tiro de espingarda em assalto ao sair de cachoeira no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

Um jovem de 23 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (28/9), após ser baleado quando saía da Cachoeira das Três Quedas, próximo ao Gama, com a namorada, de 20 anos. O caso é investigado como latrocínio - roubo com morte - pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ao Correio, o delegado-chefe da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), Pablo Aguiar, disse que, ao sair da cachoeira, o casal foi abordado por um homem armado com uma espingarda. O suspeito, então, teria anunciado o assalto e pediu o celular e a bicicleta do jovem, identificado como Amauri.

"A vítima entregou a bicicleta e a companheira não tinha passado o celular ainda. Quando ele estava com a bicicleta, o criminoso se assustou e ia deixar a bicicleta cair no chão. Nessa hora, a vítima foi tentar segurar a bicicleta para não cair e o suspeito achou que o jovem poderia estar reagindo ao assalto e efetuou um disparo com a espingarda", detalhou.

O jovem chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Correio apurou que ele trabalhava como garçom e, nesta segunda-feira, estava de folga e decidiu sair para se divertir com a companheira.

Até a última atualização dessa reportagem, o suspeito estava foragido. A primeira delegacia a tomar conhecimento dos fatos foi a 27ª DP, que realizou diligências para tentar prender o autor, mas o caso será apurado pela 20ª DP (Gama).