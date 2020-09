Eixo capital

CB Correio Braziliense

Rosso negocia vacina com os russos

Diretor de Negócios Internacionais da União Química, o ex-deputado Rogério Rosso trabalha diretamente em um acordo com a Rússia para a produção da Sputnik V, a vacina contra covid-19, em Brasília. Um acordo de confidencialidade mantém os termos da negociação em sigilo. Mas dois técnicos da União Química foram a Moscou discutir o assunto e iniciar as tratativas para a transferência da tecnologia. Rosso deve embarcar na segunda quinzena de outubro. O ex-deputado disse confia totalmente na eficiência da vacina para a imunização contra o novo coronavírus.



Espaço feminino reduzido

A deputada Flávia Arruda participou ontem como líder do PL da reunião no Palácio da Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e outros líderes para discutir o Renda Cidadã, desoneração e a reforma tributária. Era a única mulher entre 36 políticos.



Acabou a pandemia?

No Palácio da Alvorada ontem, ficou parecendo que o presidente Jair Bolsonaro aboliu a covid-19 por decreto. Ministros e parlamentares sentados lado a lado sem máscara. Apenas dois políticos estavam com a proteção no rosto. E são do DF: Flávia Arruda (PL-DF) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

Militar na saúde

O governador Ibaneis Rocha mais uma vez segue a linha do presidente Jair Bolsonaro. Depois da crise provocada pela Operação Falso Negativo que abateu a cúpula da Secretaria de Saúde, Ibaneis escolheu um militar para a área. Nomeado ontem, o novo secretário-adjunto de Gestão em Saúde é o tenente-coronel Bruno Tempesta, do Corpo de Bombeiros do DF.



Afilhado político

O novo administrador do Sol Nascente, Cláudio Ferreira Domingues, é uma indicação do deputado Fernando Fernandes (Pros). Mais uma peça movida no governo para atender demandas da base na Câmara Legislativa.

Nomeados por Bolsonaro, procuradores assumem hoje vaga no TRE

O TRE-DF realiza hoje a cerimônia de posse dos procuradores Renato Guanabara Leal de Araújo e Renato Gustavo Alves Coelho como desembargadores. Nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, os dois vão ocupar vagas de advogados. Renato Leal tem atuação como representante da classe dos advogados públicos do DF, como Presidente da Associação dos Procuradores do DF e Sindicato dos Procuradores do DF. Ele ocupará a vaga decorrente do término do mandato do ex-desembargador Telson Ferreira. Renato Coelho ocupará o lugar do juiz eleitoral Erich Endrillo Santos Simas, cujo primeiro biênio terminou em 30 de julho. O evento poderá ser acompanhado pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Consultoria no BRB

O ex-secretário da Juventude Leo Bijos foi escolhido pelo governador Ibaneis Rocha para uma consultoria no BRB. Trata-se de uma escolha pessoal de Ibaneis, que gostou do trabalho de Bijos durante o período em que o pedetista esteve à frente da pasta.



Café da manhã no quiosque

O líder do governo, Cláudio Abrantes (PDT), teve um encontro inesperado ontem com o governador Ibaneis Rocha em um quiosque atrás do anexo do Palácio do Buriti. Acabaram tomando um café da manhã juntos e resolvendo assuntos da semana na Câmara.

Prestando contas

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, aceitou o convite da Comissão Especial do Covid-19 e respondeu perguntas da bancada do DF sobre suspeitas de irregularidades nas ações de combate ao coronavírus. Desde a deflagração da operação Falso Negativo, foi a primeira vez que o GDF deu uma satisfação aos parlamentares. A relatora da Comissão, deputada federal Paula Belmonte, cobrou explicações e o secretário garantiu que um procedimento administrativo está em curso para apurar a culpa dos envolvidos no caso.



“Cuidado, se você consegue enxergar racismo nesse post ao invés de vê-lo na atitude da Magazine Luiza, o estrago do ensino aos moldes de Paulo Freire pode ter sido muito grande na sua capacidade de interpretar textos e de compreender a vida”

Deputada Bia Kicis (PSL-DF), sobre meme em que pinta os ex-ministros Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta de preto em uma piada sobre vagas de emprego na rede Magazine Luiza, em referência ao programa exclusivo para negros anunciado pela empresa

“O preconceito racial é uma das maiores chagas da nossa tradição colonial. Qualquer iniciativa — seja do Estado ou da iniciativa privada — que vise a reparar a história de segregação da população negra deve ser louvada, jamais achincalhada. Racismo é crime e fomentá-lo também”

Ministro Gilmar Mendes, do STF, em postagem no Twitter em meio à polêmica sobre a postura da deputada Bia Kicis, sem citá-la